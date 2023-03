Aasta Ukraina-Vene sõjast. „Näen, et Vene väed ei ole võimelised Ukrainat vallutama.”

Keegi ei tahtnud sõda ja keegi ei uskunud, et see algab. Samas püüti vaimselt valmis olla. Hommikul lugesin Soome uudiseid ja nägin, et veebilehe töölaud on musta värvi. See tehakse mustaks, kui juhtub midagi hullu. Ja vaatan: „Venemaa ründab Ukrainat”. Siis oli selge. Nüüd ongi nii. Keegi ei teadnud kohe, kuidas olukord kujuneb. Naabrinaine ütles, et mida te veel ootate, sõitke kiiresti ära siit.

Räägivad, et neil on suhtlus Venemaal olevate tuttavatega katkenud. Venelaste arusaamine Ukrainast ja ukrainlaste arusaamine venelastest on niisugune, et nad on vaenlased omavahel. Suhtumine venelastesse on kodukandis alati olnud skeptiline, ehk oli ida pool suhtumine sõbralikum, aga vaevalt, et see enam sõbralik on. Päris tihti lõpetatakse sugulaste ja tuttavatega suhtlemine. Need inimesed ei usu, et see on propaganda, nad on elanud Putini mullis 20 aastat. Pigem minnakse tülli ja muret lähedaste pärast Venemaal ei tunta. Ehk enne sõda võis läbisaamine olla neutraalsem ja pinnapealsem.