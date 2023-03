Eesti! Su keel on liiga liistule tõmmatud

Kust peaks tulevik tulema?

Ent ajalugu õpetab, et igal edukal liikumisel on tarvis oma keelt. Viimane aasta on meid näitevaraga üle kuhjanud: meenuvad iraanlannade lõigatud juuksed, hiina tudengite valged lehed, ukrainlaste traktorid. Nende võidud on tabavatest sõnavõttudest, lauludest ja meemidest lahutamatud.

Just meisterlikus keelekasutuses seisneb Zelenskõi fenomen: oma kohalolu autentne rõhutamine, fraas „president on siin”, millega ta 25. veebruaril Kiievi tänavatelt rahva poole pöördus, otsustas ilmselt Ukraina tuleviku. On raske uskuda, et sel samal lausel olnuks säärane mõju, kui Zelenskõi polnuks oma 2019. aasta kampaaniat rajanud algupärasele stiilile ja kõnniteedel filmitud videotele. Hiljemgi on ta korduvalt rõhutanud nii enda kui Ukraina rahva kohalolu, viimati uusaastapöördumise lõpus. Zelenskõi tiimil on vajalikud koodid käpas: kõnesid on kirjutatud meisterlikult ja esitatud kolmes erinevas keeles, neid saadavad teadlikult valitud muusika ja videomaterjal. Ukraina rahvast on ajalugu selleks hästi ette valmistanud – tegemist on ühiskonnaga, kus koodid on kontekstipõhiselt pidevalt vahetuses, kus on segunenud ukraina, vene, poola, krimmitatari, kreeka ja inglise keel.