Aasta on möödunud päevast, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu. Sõda, mida paljud ei pidanud võimalikuks, ent ometigi oleme aasta aega näinud iga päev pilte ja videoid tapetud inimestest ja hävitatud linnadest. Ilmselt mäletab igaüks tunnet, millega ta mullu 24. veebruaril üles ärkas ja Eesti sünnipäeva tähistas. Maailm polnud enam endine ning vabadusel oli siis ja on ka praegu hoopis teine hõng.

Meil on Eestis turvaline – pommid ei lenda pea kohal, sireenid ei huilga ja ei pea jooksusammul varjendisse ruttama. Peame olema selle eest tänulikud, sest rahu ei tohi võtta iseenesest mõistetavana. Ukrainas jätkub aktiivne sõjategevus siiani. Päev päeva järel astuvad ukrainlased vastu vaenlasele, võideldes nii oma kodumaa kui ka laiemalt Euroopa ja demokraatliku korra säilimise eest. Kuigi rindele meist enamik ei lähe, saame endiselt aidata tagalas – annetades raha ja vajaminevaid asju otse sõjakoldesse ning ulatades abikäe siia tulnud põgenikele.

Kui ukrainlased võitlevad demokraatia eest relvadega, saame meie hoida demokraatiat tugevana valimiskasti kõrval. Ära jäta oma häält ripakile, tee kaalutletud valik ja mine valima. Valida tuleb ka siis, kui pole üht ideaalset erakonda, keda tahaksid võimul näha. Isegi kui su lemmikpoliitik ei kandideeri sinu ringkonnas. Isegi kui üks hääl tundub mõttetult väiksena. Kodanikuna on sul võimalus kaasa rääkida ja kujundada Eesti tulevikku. Kui sina ei aita määrata kurssi järgmiseks neljaks, kuid tegelikult isegi rohkemateks aastateks, teevad seda sinu eest teised. See tulem ei pruugi olla aga sugugi meeltmööda.

Seega enda ja kaasmaalaste eluolu loomiseks, demokraatia tugevana hoidmiseks ja koduriigist hooliva kodaniku kohustuse täitmiseks mine valima. Valimisnädal algab tuleval esmaspäeval, 27. veebruaril. Kes on tundnud, et viimasel neljal aastal on valitsused eriti mannetult otsuseid langetanud ja ihkaksid muutust või sooviksid hoopiski jätkata samal rajal, peaksid kindlasti, ID-kaart näpus, sammuma lähima valimispunkti või veel mugavamalt kodus oleva arvuti juurde.