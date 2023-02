MAIDUK LIFECOACH ⟩ Suur seksi, raha ja õnne horoskoop

Sokratese käsitluse järgi on maailm korrumpeerunud ja see ei tähenda, et maailm võtaks mingit altkäemaksu – pigem seda, et maailm on algusest peale vigane. Sina oled see, kes oma energiaga teisi, väetimaid esile tõstab. Seksi, õnne ja raha kõikidele teistele. Sa lihtsalt täidad hea energiaga kogu maa.

Kaalud

23. september–23. oktoober

Oled alati tasakaalukas ja kaalutlev, kuid mul on sulle uudiseid. Mäletad seda hetke, kui sa 15-aastaselt said teada, et 911 oli sisetöö? Seejärel lugesid „Siioni tarkade protokolle“ ja mõistsid, et juudid valitsevad maailma. Hakkasid isegi pärast Romper Stomperi vaatamist natukene Hitlerit romantiseerima, kuni said aru, et „Siioni tarkade protokoll“ on fabritseeritud ainult sellepärast, et antisemitismi levitada. Nüüd said sa teada, et üks sinu sõber on ühest kõrvast veidi kurt, see juhtus pärast teist vaktsiinidoosi; vanaisa kukkus aga põrandale hingeldama, vedas, et eluvaim sisse jäi. Maailm ei olegi aus paik, sa mõtled, et su elu läheb lihtsamaks, kuid ei lähe, sul kasvab lihtsalt paks nahk peale. Ja kui sa mõtled, et miks sa siin elad, siis vastus on lihtne: keegi teine tahtis miskit saavutada ja tõi su siia ilma, sinult kordagi küsimata. Ole õnnelik, et sa vabas Eestis sündisid ja vingu vähem!