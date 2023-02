Radikaalse vastutuse aeg. Väikeste valikute elutähtsus Eestis, Ukrainas ja Venemaal

Kui meie vähemused tunnevad, et ei ole omaenese kodus teretulnud, siis on meil kõigil selles oma osa. Kui meie tänavatel on kodutud, kui meie seas on sadu vanemateta lapsi, kui meie hooldekodudes on üksildased vanakesed, kui meie seas on joodikud või narkosõltlased, siis on meil selles oma osa. Kui meie tänavad on autodest saastunud ja lärmakad, kui ajateenijad ja teismelised lasevad end maha, kui meie metsi raiutakse ja maksumaksja raha priisatakse, kui meie keel ja kirjandus manduvad, kui teatril ja filmidel pole rahastust – kõiges selles on meil oma osa. Oleme lasknud neil muredel kesta ja kasvada, justkui oleks Eesti riik mõni hüljatud kolhoosilaut, kust ei vaevu keegi nõgeseid niitma.

On aeg võtta vastutus – radikaalselt. See ei päädi tingimata ühiskondlike või poliitiliste tegevustega, sest kõik algab väikestest asjadest. See tähendab isiklikku, perekondlikku vastutust. Et me hoolitseme oma lähedaste ja vanemate eest. Et me ei anna voli vanaema rassistlikule märkusele või onu homofoobsele naljale. Et näitame kaasmaalastele hoolivust, armastust. Et ohjame oma kibedust ja valu, mitte ei päranda seda järgmisele põlvele. Et nõuame endilt ja lähikondsetelt vastutust meie sajandi põlevate küsimuste ees. Et juhime ettevõtteid, väikseid ja suuri, kestlikult, roheliselt, ausalt. Et nõuame oma ülemustelt ja juhtidelt tegusid, mitte ilusat juttu. Et tuleme välismaa ülikoolidest tagasi. Ja et jätkame kõigega, mida juba teeme: käime valimas, loeme lehti ja raamatuid, sõnastame oma mõtteid omaenda sõnadega, piketeerime ja protestime. Sööme kasvõi kartulikoori.