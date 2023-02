Väärtfilmikinode südikus erineda

„Võru publik ei erine oluliselt ülejäänud Eesti publikust. Filmid, mis on populaarsed mujal kinodes, on populaarsed ka Võrus,” rääkis Kandle programmijuht Kelp. Kandles on kõige populaarsemad filmid läbi aastate on olnud Eesti filmid ning teisel kohal lastefilmid.

Kino Sõpruse turundus- ja projektijuhti Raua sõnul on kino Artise külastajatel omad eelistused ja filmiprogrammi koostajad teavad tavaliselt juba ette, millised filmid neil menukaks saavad ning millistele saab olema raske vaatajaid leida. Kuna Artises käib väga palju keskealisi, väljakujunenud maitsega naisi, on oluline hoolitseda selle eest, et nemad alati väärt vaatamist leiaksid. Iga kuu toimuvad truult „Daamide valiku” kinoõhtud, mis haakuvad hästi publiku valikuga.

Kvaliteedi nimel ka kommertsi

Murd Sõprusest selgitas, et kui nad hakkaksid näitama ainult peavoolu filme ja muutuksid kommertskinoks, siis satuksid nad ilmselt väga kiiresti raskustesse. „Need ei ole lihtsalt need filmid, mida meie publik näha tahab. Me oleme sundseisus, kus me peame kvaliteeti näitama, et elus püsida.” Murdi sõnul aitab ka koostöö teiste väärtfilmikinodega – see võimaldab püsida pildis, teha sündmused suuremaks ning on efektiivsem kulude mõttes.