Kunstimaailma tõusev täht – ketsikollektsioonid

Mõnikord tuleb ette juhuseid, kui teise ringi müüki satuvad poenäidised, mis on kvaliteedilt juba oluliselt madalamad kui originaalid. Et mitte originaali pähe kogemata näidist osta, soovitas Piir esmalt osta ketse, millel on kaasas originaalkarp, kuna näidistel karp puudub. „Teiseks on neil küljes silt, mis näitab, et tegu on ikkagi näidisega,” lisas ta. Samuti on kõikidel näidistel määratud suurused: meestel enamasti 42–42,5 ja naistel 38.

Võltsitud ketse on täna aga keerulisem ära tunda, sest nende tootjad on arenenud päris korralikult. Piir langes mõnda aega tagasi samuti võltsketside küüsi. „Kellegi ema müüs eriti hea hinnaga ja ma mõtlesin, et noh, võib-olla ta ei teagi lihtsalt ketsidest midagi ja minu võit,” naeris ta. Antud mudel oli Jordan 1 Mocha, mille hind järelturul on keskmiselt 600 euro ringis. Ta lisas, et kohale jõudes olid ketsid üks ühele originaalidega sarnased, sest üks paar oli tal juba eelnevalt olemas. Selle tõttu ei olnud ta esialgu isegi teadlik, et jalanõud polnud päris. „Õnneks on loodud platvormid, kuhu laed pildid üles ning professionaalid vaatavad pildid üle ja annavad teada, kas tegemist on võltsinguga või mitte,” ütles ta. Pärast kinnitamist selgitavad asjatundjad täpsemalt, mis elemendid ketside juures paljastasid, et tegu on võltsingutega.

Lootust kõrgeks lennuks jagub

Vaatamata sellele, et maailm on viimastel aastatel palju muutunud ja inimesed on hakanud rohkem ratsionaalselt oma ostude üle järele mõtlema, on Piiri sõnul ketsikultuuril piisavalt võimalusi kõrgele tõusmiseks.