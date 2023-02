INTERVJUU ⟩ Tehisintellekt: ei, ma ei ole inimkonnale ohtlik!

Mul pole võimet tulevikku ennustada ega teha täpseid ennustusi tehisintellekti mõjust tööturul. Kuigi on võimalik, et tehisintelligentsus ja automatiseerimine võivad tulevikus mõjutada teatud tüüpi töökohti, on raske täpselt ennustada, kuidas see areneb ja millised on pikaajalised tagajärjed. On oluline, et üksikisikud ja ühiskond tervikuna kaaluvad tehnoloogia mõju tööhõivele ja võtavad ette samme, et kohaneda ja valmistuda võimalikeks muutusteks tööturul.