Moskva-sõbralik Ungari. Miks lubavad madjarid oma valitsejatel sellist poliitikat ajada?

„Poolal oli alati Vene impeeriumiga kitkumist, Ungaril ei olnud, sest Poola oli meie vahel,” pakkus Strömpl välja ühe tõenäolise ajaloolise põhjuse. Enda sõnul ta kremlimeelseid inimesi küll Ungarit külastades kohanud pole. Pigem üritab riik end distantseerida – see ei ole meie sõda, tahaks lihtsalt odavat gaasi.

„Merkantiilne omakasu, seda söödavad nad rahvale,” kirjeldas Strömpl Orbáni valitsuse motivaatorit. Marurahvuslikud Suur-Ungari ambitsioonid on aga olulisemad naaberriikide diasporaale, mitte Ungari enda elanikele.

„Pigem ollakse apaatsed,” kirjeldas ta rahva suhtumist. Kuna ungarlased on Eestist vähem jõukad, peavad paljud Strömpli sõnul keskenduma igapäevasele ellujäämisele ning ei saa ega leia aega poliitikasse süvenemiseks. „Ega ka opositsiooniparteid mingit väga head alternatiivset perspektiivi ei paku,” hindas ta, märkides, et kõik tugevad figuurid on riigist ammu lahkunud. „Viimastel valimistel oli ikka väga nutune lugu.”

Ungarlase sõnul ei tasu aga Orbáni valitsuse ideoloogiasse ülemäära kaevuda. „Tegemist on autoritaarse režiimiga – kui üks eliit on liiga pikalt võimul, toimuvad täpselt samad asjad, nagu Ungaris ja Venemaal,” põhjendas ta. „Eestis on suurepärane seis, kuna meil on Reformierakond, EKRE ja nii edasi – siis ongi tasakaal.”