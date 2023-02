Hispaania-Maroko piir kui sild Aafrikast Euroopasse

Kuidas jõuavad põgenikud Marokost Hispaaniasse?

Võimalusi Euroopasse jõuda on kolm: jala, auto või paadiga. Umbes 80 protsenti põgenikest üritab ületada Maroko-Hispaania piiri jala suurte gruppidena, mis koosnevad kuni mitmekümne tuhandest inimesest. Meetod on kõigist võimalikest parim, kuna vähemuses valvuritel on rahvamassi väga raske kontrollida ning migrantidele ei maksa see rahaliselt midagi.

Enne katset üritada jõuda Euroopasse, kogunevad põgenikud piiri lähedal asuvasse metsalaagrisse, kus valmistutakse jõukatsumuseks koos, sealhulgas jagunetakse gruppidesse oma rahvuse alusel. Suur osa inimesi on Marokost, Kamerunist, Malist, Senegalist, Keeniast ja Elevandiluurannikult, kuid ka mujalt Aafrikast. Turvaline seal ei ole, kuna Maroko piirivalve ja politsei teeb pidevalt metsalaagritesse reide, mille käigus aetakse grupid laili, pannes telke põlema ning kasutades vägivalda.

Auto või paadiga reisimine nõuab raha, mis tähendab, et seda saavad vaid vähesed endale lubada. Komistuskiviks on ka tehnoloogia, mille areng on jõudnud juba nii kõrgele tasemele, et autot saab skaneerida aparaadiga, mis tuvastab südamelööke. Seega kui inimene asub isegi masinapõhja all, on ta ikkagi leitav. Ka paadiga rännak pole kindla peale minek, kuna merevalvel on üpris kerge aluseid märgata ning tihtipeale on need nii pungil, et ujumisoskuse puudumisel ei pruugita kuivale pinnale tagasi jõudagi.

Kuigi Hispaania linnade ja Maroko vahelisel piiril on pidevalt valves sajad piirivalvurid, politseinikud ja eriväelased, pääseb siiski kuni kümneid tuhandeid põgenikke antud teed pidi iga aasta Euroopasse. On aga ka neid, kes unistust vähemalt esimesel katsel täita ei suuda. Heal juhul minnakse paari kriimustusega tagasi metsalaagrisse, et üritada varsti uuesti, või koju. Maroko politsei poolt kätte saadud migrandid aga pekstakse läbi või vahistatakse. Halvimal juhul surrakse saadud vigastustesse või kustub eluküünal muud moodi, näiteks kuue meetrise aia otsast alla kukkudes. Üks surmadega lõppenud juhtum leidis aset eelmise aasta 24. juunil, mil hinnanguliselt 20 000 põgenikku proovis pääseda Hispaania territooriumile ning neist vähemalt 23, võimalik aga et 37, sai piiri ületades surma. Seletada, miks asi lõppes nii traagiliselt, ei oska siiani aga keegi.