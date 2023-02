Kõrghariduse tulevik. Tudengid loobuvad õppimisest ja otsivad õnne tööturult

Suured ootused kõrgharidusele

Arenguseire Keskuse raportist ilmneb, et tudengid on muutumas kõrghariduse suhtes järjest nõudlikumaks. Kui praegu on üsna tavapärane, et bakalaureuseõppesse tullakse otse gümnaasiumist, siis aastaks 2035 on suurem osa sisseastujatest hoopis üle 25-aastased, kes on sageli kujundanud oma tulevikku rohkem kui nooremad. 2010. aastal oli 25+ vanuses vastuvõetute protsent 28,7, kuid 2021. aastaks oli näitaja tõusnud juba 39,6 protsendini.

Kuid milline on võimalik stsenaarium tuleviku Eestile, kui tudengid ei saa kõrgkoolidest seda, mida soovitakse, ning katkestamine sageneb veelgi? „Siin on mitu võimalust, aga Eestile oleks ebameeldivaim, kui tudengid suunduksid välisülikoolidesse ja näeksid, et Eestis ei suuda nad päris selliselt õppida, nagu sooviksid,” lausus Arenguseire Keskuse ekspert Varblane. Tema sõnul pole välisülikoolidesse suundumine paha, kuid vaja oleks, et noored pöörduksid pärast tagasi Eestisse. „Eriti halb on see, kui inimesed ei toeta tulevikutööga Eesti arengut – see on üks võimalik risk, mida peab ka silmas pidama,” ütles ta.