Hiina illegaalsete politseibaaside võrgustik ehk Xi kombitsad Läänes

Peking on vaid mõne aastaga lasknud oma jõustruktuuridel luua arvestatava ülemaailmse rakukeste võrgustiku. Inimõiguslaste väitel on nende üks eesmärke režiimi eest pagenud dissidentide survestamine. Miks rajas Hiina need asutuse kohalike võimude teadmata ning mis on nende eesmärk tegelikult?

Euroopa on viimastel aastatel märkimisväärselt teadlikumaks saanud sellest, millise mõjutustegevusega koleda suure idanaabri käsilased siin tegelevad. Parandamatult sinisilmsed sakslased avastasid alles paari kuu eest, et nende riigi küberturvalisuse ülem on tegev Vene luurega seotud lobigrupis. Austria on aga üldteada tõsiasjana pilgeni luurajaid täis ning ei paista selles ka erilist probleemi nägevat.

Hulga värskem avastus on Lääne jaoks aga see, kui kaugele Hiina Rahvavabariik oma kombitsaid ajab. „Liitlastega Hiinast rääkides ütlevad nad ikka – kui Venemaa on üks torm, siis Hiina on kliimamuutus,” märkis eelmisel kuul Saksa luureülem Thomas Haldenwang. Selle avalduse tegi ta vaidluse käigus, mis puudutas Hiina hiidinvesteeringu lubamist või keelamist.

Kommunistliku režiimi kombitsad

Ühe olulisema selleteemalise uudispommi lõhkas sel sügisel Hispaanias asuv inimõiguste ühendus Safeguard Defenders. Nende uurimustöö põhjal koostatud raport teatas, et Peking on üle maailma püsti pannud politseibaasidena tegutsevaid illegaalseid asutusi.

Kokku tegutseb neid teadaolevalt 54 tükki kolmekümnes riigis. Rakukesed asuvad USA-s, Kanadas, Lõuna-Ameerika riikides, paaris Aafrika ning Kesk-Aasia riigis, Jaapanis, Austraalias, enim aga Euroopa riikides. Kõige rohkem tuvastati neid Hispaanias, suisa üheksa, Itaalias aga neli. Eestile lähim paikneb Stockholmis. Rakukeste alluvuse loogika on järgnev: iga välismaine politseibaas allus sellele Hiina jaoskonnale, kust pärines enim antud regioonis elava diasporaa asukaid.