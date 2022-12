Kliimakonverents COP27. Tühjad lubadused ja üha süvenev kliimakriis

Eesti on eesmärgi täitnud: võrreldes 1990. aastaga, kui kasvuhoonegaaside heitkogus oli keskkonnaministeeriumi andmetel umbes 40 miljonit tonni CO 2 ekvivalenti, on heide vähenenud ligi 65 protsenti (arvestatud on ka maakasutuse ja metsanduse ehk LULUCF sektoriga). Seejuures on aga väga oluline tähele panna, et Nõukogude Liidu lagunemisega langeski kasvuhoonegaaside hulk drastiliselt. Mullu oli Eesti kasvuhoonegaaside koguhulk 12,9 miljonit tonni CO 2 ekvivalenti. Näiteks 2012. aastal, kui Kyoto protokolli uuendati, oli sama näitaja 20 miljonit tonni. 1990. aastate keskpaigast alates on Eesti kasvuhoonegaaside koguhulk olnud enamasti 15 ja 20 miljoni tonni CO 2 ekvivalendi vahemikus ning suurt langust, nagu nägime taasiseseisvumise ajal, toimunud ei ole.