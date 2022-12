Pitbull, omanik või riik – kes vastutab surmaga lõppenud koerarünnakute eest?

Riik on enamasti ideaalne patuoinas, seda ka praegu. On üks kindel tegur, mille süüdistamises kõik koeraeksperdid paistavad ühel nõul olevat – Eesti loomapidamiskultuur. Koerajuht Maarja Tali arvates on Eesti lausa 20 aasta võrra Euroopast maas . Omanikele heidetakse ette koera vajaduste kõrvale jätmist, tema kohtlemist inimlapsena ning puudulikku koolitust. Lemmikloomakultuuri muuta üksikutel spetsialistidel, koertekoolidel või varjupaikadel on pea võimatu ja selleks on tarvis kõrgemal tasemel otsuste langetamist. Seetõttu saab ka väita, et rünnakutes on süüdi riik, mitte loomad või teadmatuses omanikud. Riigil on sellises olukorras muuhulgas võimalik korraldada kampaaniaid, et teadlikkust tõsta, kehtestada piiranguid või keelde loomapidajatele ning jõustada koeramaks. Kuna teadlikkuse tõstmisele keskendunud kampaaniad pahatihti tohutut edu ei näe, liigume edasi kahe viimase ettepanekuni.

Pitbullidele keskendunud loos oleks patt jätta mainimata tõupõhine seadusandlus (breed specific legislation – BSL). Mitmed riigid on mõelnud ja otsustanud, et pitbullid ja mõned teised tõud võivad olla ohuks inimestele ja nende pidamine tuleks kas täielikult keelustada või piirata. BSL-i Vikipeedia leheküljel on olemas kogu nimekiri riikide sätestatud keeldudest ja piirangutest, lisaks kohtupraktikale. Vaidlus selle efektiivsuse üle on olnud tuline ja nagu nähtus eespool, on mitmed spetsialistid selle vastu. Sellegipoolest, on mitmed riigid tänu BSL-ile näinud langust koerarünnakute toimumissageduses. Kui tegu on ohtliku koeraga, peaks vähemalt nõue, et koer peab olema koolis käinud, aitama omanikel mõista, et tegu pole tavalise Pontuga ja ta vajab rohkem tähelepanu ja õigeid tingimusi. Koerte koolitaja Aivo Oblikas arvab, et lahendus võiks olla koeramaks. Omanik vabastatakse maksust, kui koer on edukalt läbinud eksami. Nii saab riik saata signaali, et koeraomamine ei ole niisama lõbu vaid eelkõige kohustus ja inimesed, kes selleks valmis pole, saavad sellest aru juba enne koera võtmist.