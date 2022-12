„Linn ei peagi oma karvast kätt igale poole vahele panema". Ukraina sõjapõgenikud loodavad talveriiete hankimisel Facebookile

Suvekuudel kinos Ekraan vabatahtlikuna tegutsenud Annika Mägi ütles aga, et Facebooki grupp ei ole parim lahendus, sest tihti hirmutab eestlasi keelebarjäär ning lihtsam on kasutatud riided uuskasutuskeskusesse viia. Küll aga ei ole võimalik talve eel kogumispunkti taaskäivitada, sest selle ülalpidamine on tema sõnul kulukas ning linnavalitsuse huvi puudub.

SA Sõbralt Sõbrale pakkus kevadel põgenikele poe krediiti. Logistika- ja administratiivtöö juht Kadi Roose sõnas, et oktoobris algatasid nad koostöös Pagulasabiga projekti talveriiete kogumiseks Ukraina sõjapõgenikele. Tema sõnul pidi projekt algselt lõppema 28. oktoober, aga kuna talveriiete vajadus ületas need riiete kogused, mis neile annetati, siis pikendati kampaaniat veel kahe nädala võrra ehk 12. novembrini. „Kahjuks on selge, et ka pikendamise abiga kogu vajadust me kokku ei saanud, kuid siinkohal on suureks abiks meile paljud asutused ja partnerid, kes aitavad nii soodsate saabaste kui ka üleriietega (Uuem Viis, Prisma ja Humana), ning teeme endast parima, et kõik kirja pandud abivajajad ka vajalikud asjad saaks,” lisas ta.