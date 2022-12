TARTU ÜLIKOOL ⟩ Farmaatsia instituudil napib kaasaegsete õppevahendite ostmiseks raha

Meditsiinivaldkonnas kõige väiksema rahastusega Tartu Ülikooli farmaatsia instituut vaevleb rahanappuse käes, mistõttu on õppejõududel raske õppetööd korraldada ning üliõpilastel selles osaleda, sest õppevahendid on vanad või puuduvad sootuks.

Farmatseutilise keemia kaasprofessor Andres Meos rääkis, et instituudis on kõige suurem probleem aparaatidega, mis võivad maksta 15 000–25 000 eurot. ,,Paljud aparaadid pole sugugi ostetud, vaid olen need tutvuste kaudu n-ö humanitaarabina ettevõtete käest saanud,” ütles ta.

Kuid saadud masinad on päevi näinud, nentis Meos. ,,Neid aparaate võib võrrelda vana autoga,” ütles ta. ,,Need kipuvad lagunema ja neid on vaja kogu aeg parandada.” Paljudel aparaatidel on kergesti kuluvad osad ja seetõttu peab need iga paari aasta tagant välja vahetama, kuid pisike jupp võib maksta 500–700 eurot. Instituudil sellist raha Meosi sõnul pole.

Farmaatsia instituudi juhataja Karin Kogermanni sõnul on see tavapärane, et masinaid ostetakse teadusrahade eest või saadakse koostöös ettevõtetega. Nii tehakse tema teada ka teistes instituutides.

Õppejõudude kirjutamata tööülesanne

Ent tõsiasi, et õppejõud peavad katkiste seadmete parandamiseks ise raha otsima, on Meosi sõnul instituudis tavaline. ,,Me oleme kuskilt ikka raha leidnud, aga see on paras stress ja ajakulu,” ütles ta. ,,Õppejõul peaks olema võimalus ülikooli poole pöörduda ja kohe seadme paranduseks raha saada, kui seda pole.”

Farmatseutilise tehnoloogia kaasprofessor Urve Paaver lisas, et ka mikroskoobid, mida tudengid õppetöös kasutama peavad, on halvas korras. ,,Mina viin läbi praktikume mikroskoopidega, mis alalõpmata igas praktikumis järjest ära lagunevad,” kirjeldas ta.