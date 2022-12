Vanemate juurest vetsupaberi varastamine ja jänese sõitmine – tudengite rahatarkuse viimane sõna

Teiseks prioriteediks on Saare silmis tegutsemine selle nimel, et üürikorterist võimalikult kiiresti oma koju saada. Tema sõnul on üürikorteri eest maksmine nagu õhku maksmine. Ta ütleb, et paljude jaoks on selline vaevaline sissemaksu kogumise protsess aeglane, kuid tuim distsipliin viib sihile. Saare rõhutab, et elukvaliteet on tulevikus seda parem, mida kauem suudetakse elada võimalikult madala elustandardiga. Kiiresti suurt ja kallist korterit üürima hakates teevad noored enda finantsidele karuteene.