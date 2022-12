Rainbow washing kui turundusviis, mis teeb rohkem halba kui head

Sarnaseid näiteid leidub veel. Maailma suurima pastatootja Barilla tegevjuht Guido Barilla teatas 2013. aastal intervjuus, et tema firma ei teeks mitte kunagi reklaami, kus on esindatud homoseksuaalne paar. Pärast ebasobivat kommentaari lootis Barilla lappida tagajärgi ning pani pastapakkidele vikerkaarelipu, aga see katse nurjus. Skandaali tagajärgi pidi Barilla lahendama veel järgneva viie aasta jooksul, kuna performatiivne aktivism ei olnud inimeste jaoks piisavalt veenev. On selge, et meedias öeldud sõnade tähendus ei muutu üleöö ning vikerkaarevärve kasutatakse pastapakkidel vaid raha teenimise eesmärgil.

Kujutage ette, et alkoholitootjad populariseeriksid „Septembris ei joo!“ kampaaniat või sigaretitootjad oleksid vähiennetuskampaaniate suursponsorid. Sellises olukorras tundub ebakõla ilmselge, kuid sama on see ka vikerkaarepesu puhul. Mõju avaldab vaid ühiskonna teadlikkus probleemi olemusest. Kuigi praegu ei tee vikerkaarepesu teadaolevalt ükski Eesti ettevõte, ei oleks see soovi korral kellelgi võimatu, kuna ühiskondlik kriitika peaaegu puudub. Seega toimiks see Eesti tasandil ideaalse kapitalistliku turundusplaanina, kuna üldpopulatsiooni teadlikkus probleemist on pea olematu.

Õrn piir toetuse ja turundusstrateegia vahel