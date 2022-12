Hilisõhtud kriminaalidega ehk mis muudab võikad mõrvalood kütkestavaks

True crime ehk tõestisündinud krimilood on üha populaarsemaks muutuv žanr, mida leiab nii kirjanduses, kunstis, taskuhäälingutes kui ka filmimaailmas. Veebilehel Psychology Today kirjutab ajakirjanik Grace Blair, et krimilugude ja mõrvamüsteeriumite vaatamine on otsekui autoavarii tunnistajaks olemine, kus ühest küljest on juhtunut raske vaadata, aga teisalt on keeruline pilku ära pöörata.

Mis paneb meid aga just sellist küllaltki vägivaldes laadis meelelahutust tarbima? Millised on olnud vaatajate kogemused ja soovitused ning mille osas tasub kriitiline olla? Teemat avavad Eesti esimese mõrvataskuhäälingu looja Dagmar Lamp ja pikaajalised true crime’i fännidest tudengid.

Tumedatele teemadele naeruga lähenemine

Dagmar Lamp on endine ajakirjanik ja praegune suhtekorraldaja, kelle argipäev on pidevalt täis uusi ja põnevaid väljakutseid ning kelle räägitud lood on olnud võimelised tekitama eestlastes nii külmavärinaid kui ka imetlust. Ühtlasi on ta Eesti esimese mõrvataskuhäälingu „Eesti roimad koos Andres Anveltiga” looja ja saatejuht.

Rääkides true crime’i populaarsuse põhjustest toob Dagmar Lamp välja, et true crime’i kasvav trend on vastupidine sellele, mida võiks arvata. „Kui varem on inimesed eelistanud rasketel aegadel kerget meelelahutust, siis nüüd on otsekui kõik pea peal. Meil kõigil on olnud universaalselt täiesti kohutavad paar aastat, maailm põleb igast otsast ja mingi põhjusel me tahame tarbida veel jubedamat sisu,” sõnas Lamp.