VIDEO ⟩ Kes vastutavad Ukraina sõjapõgenike informeerituse ja integreerumise eest? „Peamine probleem seisneb selles, et me ei valda eesti keelt.“

Ukrainlasi eluaseme otsinguil aitaval Jaanika Käärstil on ette tulnud ka olukord, kus maakler küsis põgeniku last nähes, et miks ei antud lapsest varem teada. „Kardetakse seda, et kui on laps, siis justkui Eesti seadused ei luba üürikorterist välja tõsta,“ ütles ta. Käärsti sõnul nähakse tonti seal, kus seda pole. Üürileandjate seas on levinud väärarusaam, et lapsevanemast üürnikuga on üürilepingu lõpetamine keerulisem, kuid tegelikkuses ei vasta see tõele. „Võlaõigusseaduse järgi on võimalik lõpetada leping ja välja tõsta ka igat lapsega perekonda. [---] Eestis on meil olemas võrdõiguslikkuse volinik ning ei tohiks diskrimineerida rahvuse ega ka laste olemasolu järgi,” ütles Käärst.