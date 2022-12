ILUSÜSTID ⟩ Ühe tabu on teise sõltuvus ehk kuidas ilusüstidest sai uus normaalsus

Ilusüstide puhul on kahtlemata tegemist teemaga, mis pikemalt mõtlemata jagab inimesed kahte leeri. On neid, kellele meeldib, aga leidub ka inimesi, kes väärtustavad rikkumata ilu. Öeldakse, et vähem on parem, aga on see tõsi või ongi piirid ületamiseks?

Marju Karini nimi on tõenäoliselt paljudele eestlastele tuttav. Ilusüstide kuningannaks nimetatud Karin on protseduuride läbiviimist õppinud nii Londoni ilukliinikutes kui ka Moskva ja Peterburi arstide kõrval. Tänaseks on ta ilusüstide valdkonnas töötanud kokku 15 aastat ning järjest rohkem leiavad eestlased tee tema kabinetti.

Mitte ainult rikastele ja ilusatele

Karini sõnul on ühiskonna arusaam ilusüstidest aja jooksul hakanud muutuma. Ta rääkis, et aastaid tagasi tundus inimestele täitesüstide tegemine eliitklassi pärusmaa, ent tegelikult tahavad eestlased järjest rohkem enda eest hoolitseda. Ka intervjuu toimumise ajal oli Karinil seljataga 12-tunnine tööpäev koos 60 erineva kliendiga. Ta avaldas, et ligi 10 protsenti klientuurist moodustavad mehed.

Kui praegu on iluprotseduuri suure huvi taga sotsiaalmeedia, siis viiekümnendatel olid asjalood teised. „50–60ndate ajakirjades olid ainult modellid ja mannekeenid, kelle moodi kõik olla tahtsid,“ ütles ta. Karini sõnul on ilu- ja noorusekultus jääv ning sinna pole midagi parata. „Me oleme kõik seksuaalsed olendid, me võime siin ükskõik, kui palju õppida oma elus, kuid põhieesmärk inimesel, nagu kõige lihtsamal bakteril, on paljuneda ja naine on atraktiivne alati siis, kui ta näeb hea välja, nii julm see maailm ongi,“ teatas ta otsekoheselt.