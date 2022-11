Elada vabana või surra. Egiptuse inimõiguslaste võitlus vabaduse nimel

Urka üksluisuses on mõtted teravdunud ja lahinguvalmis. Nad sõdivad vabaduse ja tuleviku nimel vangistuse ja mineviku vastu. Lahinguid selles sõjas peetakse öösiti – üle kogu vanglatiiva hüüavad nad üksteisele oma arutluskäike ning nii valmib jupphaaval kirjatöö. Kumbki neist ei saa näha selle tervikut, kuid tajudes ühist visiooni jätkatakse võiduka lõpuni.

Need kaks meest on Ahmed Douha ja Alaa Abd El-Fattah, tuntud Egiptuse inimõiguslased. Nii karjusid ja kirjutasid nad Tora vangla poliitosakonna ööpimeduses, mille tulemusena ilmus 2014. aasta jaanuaris poeesiast pakatav essee pealkirjaga „Grafiti kahele”. Ent nad on tänaseni sealsamas Kairo külje all vangis.

Sarnastes tingimustes elab riigis veel üle 70 000 poliitvangi ja teisitimõtleja – luuletajad ja programmeerijad, ajakirjanikud ja arstid, isad ja emad, vennad ja õed. Ja kuigi Egiptus on meist kaugel, siis lugu ise on meile õõvastavalt tuttav. Tora vangla on kui Pagari tänava kelder, kus hoiti kinni, kuulati üle ja peksti läbi režiimile ette jäänud eestlasi. Võitlus vabaduse ja tuleviku eest ei tunne piire; ta on aja- ja kultuurideülene. Eestlastena võiksime egiptlasi mõista ja toetada.

„Kes suudaks, kasvõi üheks tunniks, panna vangi kogu Egiptuse?”