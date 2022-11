Usumehed vs koolitüdrukud. Kas Iraani noortel õnnestub islamirežiimi kõigutada?

Ühiskonna kannatus katkes?

Nimelt pole moraalipolitsei vägivald kellelegi Iraanis võõras. Tartu ülikooli kultuuriuuringute doktorandi Sandra Peetsi sõnul on see nii levinud põhjusel, et reeglite täitmist valvatakse islamiriigis karmilt, kuid samas pole nõuded selgesõnaliselt üles kirjutatud. Pigem peavad režiimi jõustajad jälgima, et täidetaks šiia islami ettekirjutusi, kuid see viib sageli omakohtuni.

Amini ei olnud esimene, kelle juhtum Iraani ühiskonnas paksu verd tekitas. Briti meediaväljaanne The Guardian tõi välja, et suvel levis riigi ühismeedias video, kus hijabi kandnud naine ründas bussis peakatteta reisinud Sepideh Rashnod. See klipp viis 28-aastase Rashno vahistamiseni ja ta pidi lõpuks ka riiklikus televisioonis riietusreeglite rikkumise eest avalikult vabandama. Videosid sarnastest juhtumistest on viimaste kuude jooksul levinud juba varem ning see jätab paljudele mulje islamirežiimi karmistumisest. Selle kasuks räägib ka fakt, et eelmine president Hassan Rouhani käskis moraalipolitseil hoida madalamat profiili. Mullu ametisse tulnud Ebrahim Raisi, ajatolla Ali Khamenei soosik, võttis aga taas suuna reeglite jõustamisele.