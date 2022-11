Uus tudengisöökla murdis koolitoidu müüdi: siniseid kartuleid ja tooreid makarone seal ei pakuta

Esimese päeva hitiks tõusis taimetoidumenüü

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse esimees Katariina Sofia Päts sõnab, et kooli hea toidu maine oli ka üheks põhjuseks, miks söökla asukohaks valiti just see kool. „Grupis, mis selle petitsiooniga alustas, oli mitmeid Treffneri vilistlasi. Nemad ütlesid, et seal on ülihea söök.” Päts lisab ka, et kooli toitlustaja Toidutorn on väike tegija, kes ei tegele hetkel korraga paljude projektidega, mistõttu see tagab tema arvates ka toidu hea kvaliteedi.