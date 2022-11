Tulemusstipendiumi kõrge lävend jätab tudengid toetuseta

Lävend näitab tudengite taset

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekanaadi juhataja Janek Saluse selgitas, et tulemusstipendiumi lävend sõltub paljudest teguritest. Näiteks sellest, kui palju on mõnel erialal semestris lihtsamaid või arvestuslikke aineid, mida ei võeta keskmist hinnet arvutades arvesse. Selliseid erialasid Saluse nimetada ei osanud, sest tulemusstipendiumide pingereas pole näha, millisel erialal tudeng õpib. Lisaks mõjutab lävendit see, kas on sügis- või kevadsemester. Kevadsemestril on see enamasti kõrgem, sest kandideerijaid on rohkem, kuna esmakursuslased ei saa sügisel toetust taotleda.

Saluse sõnul on keeruline hinnata, kas lävend on liiga kõrge, sest see muutub igal semestril ja peegeldab seda, kui tublid on üliõpilased olnud. Ta mäletab ka semestrit, kus tulemusstipendiumit sai hindega 4,2, mis on tema arvates liiga madal. „Ma arvan, et suures pildis on see lävend ikkagi tudengi huvides, sest me jagame laiali õnneks sama arvu stipendiume. Kui me paneks paika, et see keskmine hinne, millega saab, on näiteks 4,6 või 4,7, siis võib juhtuda, et mõnel semestril ei saa me 344 stipendiumit täis, sest suurem hulk on viletsama keskmise hindega,” ütles Saluse.