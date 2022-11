Naine, elu, vabadus! Ehk naise keha kui ühiskonnakontrolli tööriist

Et mõista, miks noored tüdrukud on otsustanud minna tänavatele sellise režiimi vastu protestima, on oluline aru saada, milline see riik on. Iraanis on konservatiivne ühiskond, aga see pole Afghanistan – naised on enamasti haritud ning ülikoolides õpib rohkem naisi kui mehi. Suur osa probleemist on majanduslikku laadi: kõrge töötuse tase ja madal sissetulek on tekitanud pingeid ja rahulolematust. Kui sellele veel lisada riigi ette nähtud konservatiivne reeglistik, siis on ainult aja küsimus, millal rahvas plahvatab. Nagu paljude revolutsioonide puhul, on vaja, et keegi liikumise algataks. Me ei tea, kas Mahsa Aminile anti mingi käsk ja ta keeldus seda täitmast või mitte. Kõik, mida teame, on see, et ta polnud esimene ega ka viimane nn moraalipolitsei ohver, kuid just temast sai jõhkra autokraatliku režiimi vastase võitluse sümbol. Mahsa Amini on selle revolutsiooni poster child, temaga saab end seostada iga naine, ema, isa, vend ja õde, iga inimene, kes tunneb, et tema elu on ohus, kui ta ei vasta normidele või ei allu korraldustele, mis on seadnud piire tema isikuvabadusele.