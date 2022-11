Colombia narkomaailm – korruptsioon, tapmised ja inimluude suitsetamine

„Eriline“ on Basuco seetõttu, et võrreldes teiste kokaiinilaadsete ainetega tekitab see inimestes hallutsinatsioone, samuti agressiooni ja paranoiat. Pärast suitsetamist kogeb inimene umbes pool minutit eufooriat, mille järel lööb sisse tohutu ärevus. See on ka põhjus, miks inimesed pidevalt uut doosi otsivad. Kuigi paljud tahavad selle kasutamist lõpetada, siis on see väga raske saabuva ärevuse ja hirmu tõttu, mida keha kogeb. Basuco on tugevama toimega kui kokaiin, mistõttu on vaid väga vähesed suutnud selle küüsist väljuda.