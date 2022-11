„Kui ema ära läks, siis oli pisaratemeri valla, ja teadsin, et tegelt see ei ole koht, kus ma olema peaks.” Karmid kogemused erikoolis mõjusid teismelistele elumuutvalt

Uute õpilaste tulekuga kaasnes nende peal „katsete” läbiviimine, et aru saada, millise inimesega täpsemalt on tegu. Küll varastati või peideti isiklikke asju ja riideid või solvati ja mõnitati. „Oodati, kuidas keegi reageerib või käitub – kas tegu on nii-öelda kitukaga,” kirjeldas Piret. Sandra lisas, et kaasõpilastega heade suhete hoidmisel aitas see, kui endal oli oskus vastu hakata, kuid mitte väga ülbelt. „Välja vihastas neid see, kui topiti oma nina igale poole ja poeti juhtkonnale,” ütles ta.