Tudengid hooajalisest depressioonist: rasked ärkamised ja üksikud sügiskuud

Iiris on tudeng, kes võitleb hooajalise depressiooniga niipea, kui puudelt lehed langevad. ,,Ma arvan, et tegemist on elutempo järsus muutuses. Mul on väga raske ärgata ja tihti ma ei ärkagi, kuigi mul on kool ja kohustused,” ütles ta.

Õigusteadlane Eliise rääkis, et tal on samuti sügiseti masendus ning kirjeldas oma eelmise aasta kogemust. ,,Teine pool esimesest semestrist läks enamik ülikoolist veebi ja see, et ma ei näinud kursakaid, kindlasti mõjutas mind,” sõnas ta.

Eliise nentis, et tema jaoks on alati olnud sügis ja talv keerulisemad ajad, sest siis on külm ja kõle, kuid sel aastal oli tema jaoks ootamatult juba september nukker. ,,Mind väga häiris, et tundsin survet kohe välja minna ja iga õhtu oli pidu,” seletas ta. ,,Mu kursakat, kellel on sama probleem, aitab inimestega koos olemine, aga mul vastupidi on vaja iseendaga olla,” lisas ta.

Esimesena saab hoobi Eliise sõnul kool, sest kuigi talle meeldib õppida, siis ka lihtsamaid koolitöid on võimatu kätte võtta. Ta rääkis, et tavaliselt pöördub ta vanemate poole ning kuna ta isa oli kunagi ülikoolis õppejõud, siis ta sai temalt kinnitust, et madalperioodid on igati tavalised.