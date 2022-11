Kole, hirmus ja paha ehk milline on tegelikult üks uimastite tarvitaja?

Martin on kutseharitud ja sotsiaalne noor inimene, kelle katsetused narkootiliste ainetega algasid samuti kanepist ning hiljem jõudsid muu kraamini. Esimest korda tegi Martin kanepit umbes 16-17-aastasena, kuna lähedane inimene pakkus välja, et võiks teha. ,,Kogemus oli huvitav. Alguses arvasin, et ei mõjunud. Olin paljudelt kuulnud, et esimese korraga on väga suur tõenäosus, et mõju ei ole, ja siis suht järsult tundsin, et pea hakkas veidike ringi käima ning ajuvabad asjad muutusid naljakamaks, kui need oleks pidanud olema,” kirjeldab ta toimunut.