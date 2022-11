JUHTKIRI #25 ⟩ Planeet põleb, sosistamine meid ei päästa

Tegemist oli ühe kõige hiljutisema aktsiooniga, kus Just Stop Oil kliimaaktivistid kasutasid kuulsaid kunstiteoseid, et tõmmata tähelepanu oma tegevustele. Juunis liimisid nad end Glasgow linnas Kelvingrove’i kunstigalerii ühe maali külge ning pärast seda üritati teha sama Itaalias ja Saksamaal. Sihtmärgiks prooviti võtta näiteks Botticelli ja Picasso teosed.

Tänapäeval ei piisa enam kahjuks ainult sellest, et räägime, kui tõsised on keskkonnaprobleemid, vaid olukorra kajastamiseks on vaja teha pealtnäha naeruväärseid „Supiskandaali” juures lähevad arvamused lahku. Väike osa rahvast arvab, et aktsioon toimis ning rahvusvahelisse meediasse jõudmine näitab selle edukust. Enamuse jaoks jooksis aktsiooni tegelik tähendus paraku üle pea ning tegu lahterdatakse vandalismi alla. Siinkohal olgu mainitud, et pilti ei rikutud, supiseks tehti teadlikult vaid maali katnud klaas!