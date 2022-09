„Ma ei taha end sildistada” ehk queerbaiting’ust ja selle normaalsusest

Queerbaiting televisioonis

Üks sellistest sarjadest on „Sherlock”, kus fännid ja kriitikud on pikalt kahtlustanud, et sarja nimitegelasel Sherlockil ja tema truul abilisel Dr. John Watsonil on midagi enamat toimumas kui lihtsalt mõrvamüsteeriumite lahendamine. Selle põhjuseks on teatav keemia, mida fännid on tajunud kahe tegelase vahel. Võib-olla on põhjuseks see, et kaks põhilist peategelast on mehed. Võib-olla peitub põhjus fännide kujutlusvõimes. Igal juhul on kahe tegelase omavahelist klappi võimatu eitada. Selle tunnustamiseks on fännid kirjutanud fan fiction’eid ehk fännide poolt väljamõeldud lugusid, mis võiksid juhtuda sarja tegelastega. Lisaks on kahel tegelasel ka ühine ship name — Johnlock. Shipping tähendab fännide tahet näha kahte lemmiktegelast lähedasemas suhtes kui nad tegelikult on. See võib ilmneda isegi tegelaste vahel, kes on omavahel vihavaenlased, näiteks „Harry Potteri” Hermione ja Draco, kelle ühine ship name on Dramione.