Sellest saab meie suvi. Põrgulikud kuumalained Euroopas

Hiinas oli riigi kõige soojem ja pikem kuumalaine alates 1961. aastast, kui mõõtmised algasid. Mõningatel andmetel on tegu kõige rängema kuumalainega, mida on maailmas kunagi täheldatud. Riigi edelaosas küündis temperatuur üle 40 kraadi ja inimesed varjusid tunnelitesse ning maa alla loodud restoranidesse. Ka seal on hüdroenergia võimsus vähenenud. Jangtse jõe ülemjooksul asuv Sichuani provints kasutas peamiselt hüdroenergiat, kuid nüüd pole enam vett ja hüdroelektrienergia võimsus on langenud 50%, mis sunnib neid sisse lülitama söeelektrijaamu.

Pakistanis on aga meeletud üleujutused: kolmandik riigist on vee alla mattunud. Üleujutuste põhjuseks on juba aprillis ja mais alanud kuumalained ning juulist septembrini kestev mussoonhooaeg. Septembri alguse seisuga on hukkunud vähemalt 1500 inimest ja ümber asustatud 33 miljonit inimest. Seda on üle nelja korra rohkem, kui on Ukrainast sel aastal pagenud sõjapõgenikke. Riigi lõunaosas asuvas Sindhi provintsis on sadanud 5,7 korda rohkem kui keskmiselt viimase 30 aasta jooksul, eri andmetel on kahjustunud 50–90% sealsest põllumajandussaagist. Ees ootab nälg ja haiguste levik, sest joogivesi on riknenud. Pakistan on tekitanud alla 1% kogu maailma kasvuhoonegaasidest, ent kannatab ebaproportsionaalselt palju ja on saanud liiga vähe tähelepanu.