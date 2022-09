„Päästa oma sisemine jumalanna valla vaid kolmesaja euro eest” ehk life coach’idest rahategijad

Tundub, nagu oleks life coach’iks olemine Eestis viimase viie aasta hittamet. Koolitajaid, motivatsioonikõnelejaid ja arengutreenereid tekib nagu seeni pärast vihma. Ühelt poolt on suurepärane, et inimesed õpivad oma elu paremini rööbastesse seadma ja teistele kasulikku nõu andma. Asi on sandivõitu siis, kui coach’i väljaõpet tõendavat tunnistust pole, ent koolitaja silt riputatakse endale siiski uhkelt kaela.

Isehakanud coach’id võiksid kaaluda kirjanikuametit

Sotsiaalmeedias ringi vaadates jääb silma, et pahatihti ehib väike halli värvi kiri „coach” just spirituaalsete teemadega tegelevate inimeste instagrami bio’sid. Koolitaja kodulehte avades pole üldjuhul sertifikaate ega kutsetunnistusi näha, kuid see-eest pakutakse kümneid võimalusi sisemise minaga paremini läbi saamiseks. Muidugi reklaamivad säärased „coach’id” oma oskuseid usinalt ja nende kontod on täidetud müstilise tekstiga.

Kindlasti ei saa öelda, et need pikad postitused sisutühjad ja naeruväärsed on. Jutud oraaklitest, ürgsest kutsest ja sisemisest jumalannast on vahel nii ilusti kirja pandud, et meenutavad lausa luuleridu. No sellist keerukamat vabavärssi. Minu küüniline mõtteviis kaldub paraku kohe kaaluma kavalat manipuleerimistaktikat: tekst on kaunis – coach oskab kirjutada, see tähendab, et coach on tark ning koolitused on kasulikud ja toimivad.