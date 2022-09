Ebakindel olevik ja tulevik. Mis saab Eestis õppivatest Vene tudengitest?

Daniil Martikainen-Jarlukovski on Tartu ülikooli esimese kursuse tudeng, kes alustas sellel sügisel bakalaureuseõpinguid. Eestis on ta õppinud alates 2021. aasta augustist, kui asus õppima Tartu kutsehariduskeskuses. Eelmisel novembril sai ta ka elamisloa. Daniil elas enne Eestisse kolimist Pihkvas, mis on piirist vaid paari tunni kaugusel. Tema sõnul motiveeris ümberasumist tasuta haridus ning lihtsalt võimalus Venemaalt lahkuda.

„Kui ma selles osalesin, siis ma nägin selgelt, et suurem osa inimestest ei ole huvitatud sellisest aktivismist. Nad toetavad Putinit ja see motiveeris mind veelgi lahkuma. Ma usun praegu ja uskusin ka tol ajal, et muutust varsti ei tule Venemaale. Ma ei uskunud, et see on võimalik, sest suurem osa rahvast on täiesti rahul sellega, mis praegu toimub,” ütles Martikainen-Jarlukovski.