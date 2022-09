„Ühikarotid” – pöörane, ropp ja tempokas noortesari, mis kõnetab tänaseni

Beverly Hills, 90210, mis võinuks olla Eesti versioon

Hoolimata sellest, et sarjas toimus verevahetus, pole televaatajad vanu „Ühikarotte” unustanud. Pedaja rääkis, et inimesed astuvad talle tänase päevani ligi ja tahavad üheskoos sarja üle arutada ning nähtut meenutada. „Just on tore, et sellised 25+ inimesed mäletavad sarja ja ütlevad, et see oli üks Eesti parimaid,” naeratas Pedaja. „Ilma enda kaabut kergitamata ma olen nõus, sest see oli väga õige asi, väga õigel hetkel ning suurepäraselt tehtud – siinkohal täielik kiitus Tuulile, Ergole ja Martinile.”