Meestekeskses keelemaailmas on naine „auguga liha” staatuses

Keel on loodud meestekeskse ühiskonna jaoks – fakt on, et tihti on sõna mees ja inimene sünonüümid. See asümmeetria tuleb eriti hästi välja just piltlikes väljendites ning omadussõnade erinevuses vastavalt sellest, kas räägitakse meestest või naistest. Eesti keeles grammatilise soo puudumise tõttu võiksime eeldada, et eesti keeles ei ole lingvistilise seksismi probleem niivõrd suur, küll aga näitab igapäevane keelekasutus vastupidist.

Härra viitab mehe tähtsusele, proua samuti

Sõnavara peegeldab soostereotüüpe, mis tulevad eriti teravalt esile rääkides ametikohtadest. Oleme harjunud ütlema koristajatädi või köögitüdruk, kuid kui tihti oled kuulnud kedagi ütlemas koristajaonu? Ilmselt mitte kunagi. Sellise keelekasutuse kohaselt järgime stereotüüpi, kus mees ei võiks olla köögis või koristada, sest need ei ole „meestetööd”.

Tihti defineeritakse naist läbi tema mehe ameti. Kasutame väljendeid „presidendiproua” või „ministriproua” rääkides presidendi või ministri naisest, viidates sellele, et ei ole oluline, kes see naine ise on, vaid see, kes on tema mees. Kui aga vaadata näiteks väljendit „presidendihärra“, mõtleme kohe (ilmselgelt) meespresidendile, keda kutsume austavalt härraks. Kindlasti mitte sellele, et tegu võiks olla praeguse nais- või meespresidendi abikaasaga.