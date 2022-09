Putini halvad päevad: tuline jalgealune kodus, Hiina hingeõhk kuklas

Sõja toetajad kahtlevad juhtides

Viimases hädas on kremlimeelne meediaruum seda põhjendanud väitega, nagu võitleks väed ebaõiglast võitlust otseselt NATO vastu. See ei muuda fakti, et Vene sõdurid on oma ülemate käpardlikkuses pettunud ning viskavad mitmes videos avalikult relvad nurka. Sõja toetajad, kes pagesid üle piiri Belgorodi, hakkavad viimaks enda riigis kahtlema.

„Ei saa olla, et nii palju meie poisse suri mõttetult,” sõnas üks militaarkaupu müünud naine Wall Street Journali reporterile eelmisel nädalal. „Kõik see ei saa olla asjatu.” Jurist, kes okupeerivatele Vene vägedele korjandusi korraldas, ei välistanud omade vastutusele võtmist. „Kindlasti peab toimuma uurimine selgitamaks, kas tegemist oli sabotaaži, hooletuse või ebakompetentsusega,” arvas ta. „Selgelt tehti prohmakaid, kas taktikalisi või strateegilisi.”

Samas on kõlanud ka teravamat kriitikat otse isevalitseja Vladimir Putini suunal. Peterburi volikogu saadik Ksenia Torstrem allkirjastas koos sajakonna teise ametnikuga pöördumise, mis kutsus üles presidenti Ukraina sõjaga põhjustatud kahju tõttu tagasi astuma. Endine duumasaadik teatas aga NTV-s, et läbirääkimised peavad algama. „Me oleme punktis, kus peame mõistma, et Ukrainat nende ressursside ja meetoditega lüüa pole võimalik,” sõnas ta.

Nõrkus on kaugele näha