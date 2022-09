JUHTKIRI #24 ⟩ See, et raketid ja mürsud siia ei maandu, ei tähenda et me sõjas poleks

See ongi see hind, mida me maksame, et mitte toita Vene sõjamasinat samal ajal, kui see meid ründab. See, et raketid ja mürsud siia ei maandu, ei tähenda et me sõjas poleks. Vene häkkerid ründavad valitsusasustusi. Eesti lahingutehnikat on läinud Ukrainasse koos laskemoona, välishaigla ja muu varustusega, mille annetamisest ei ole avalikult räägitud, kuid mida võib vahepeal lahingukaadritest näha. Eestist pärit vabatahtlikud on seal sõdimas. Vene tudengeid sunnitakse riigist lahkuma, nagu ühest meie artiklist võib lugeda. Demokraatlik ilmakord Ida-Euroopas on olnud üle kuue kuu rünnaku all ning vabadus koos omariiklusega ei olegi enam niivõrd iseenesestmõistetav.