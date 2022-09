Kelgukoerad - saladuslikust stsenaristist, näitlejate koorekihist ja paberihundist

Telesarja hing Toomas Kirss

Lisaks Eleonora Bergile on „Kelgukoerte” tegemises oluline roll produtsent Toomas Kirsil. „Tema oli ikka selle sarja hing,” tõdes Maripuu. Üldjuhul produtsendid võtteplatsidel ei viibi, ent Kirss oli alati kohal ning jagas näpunäiteid. „Kuna Kirss on ka režissööri taustaga, siis mõnigi kord läks meil ka natukene vaidlemiseks, et kes siis lõpuks platsi juhib. Aga need on sellised hetked, mida on tagantjärgi tore meenutada,” rääkis Maripuu.

Režissööri sõnul oli „Kelgukoerte” näol tegu ikkagi Kirsi sarjaga. „Just Kirss sai nõusolekud näitlejatelt sarjas osalemiseks. Minu nime peale vaevalt, et keegi nii väga tuli,” lausus Maripuu.

Seriaal jääb mälestuseks

2013. aastal teatasid teletegijad, et „Kelgukoerte” jaoks jäi 14. hooaeg viimaseks ning ekraanidele politseiuurijad ei naase. Peamiseks põhjuseks toodi ajanappus. Hoolimata sellest, et ühel hetkel tagasitulekut kaaluti, jäi see siiski vaid mõtteks. Küsimusele, kas tagantjärele on sarja lõpetamist kahetsetud, vastab režissöör pikemalt mõtlemata, et tegu oli õige otsusega. „Kuidagi ikkagi tundsime, et oleme enda jaoks ammendunud. Kui ikka niimoodi järjest kogu aeg teha, siis väsid ära.”