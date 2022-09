TEST – Milline alkohoolne jook oled sina?

12. Kui tihti on sul mälestusi eelmisest õhtust?

Punane – Sparta shot

Oranž – viski

Sul on väga kindel maitse, mida keegi ei saa murda. Kord on joogis liiga palju jääd, siis aga liiga vähe. Üldiselt korraarmastaja ja perfektsionist, kuid sellegipoolest rahulik.

Kollane – vein

Sa proovid samastuda kõrgklassiga – elegantselt, stiilselt ning oled kindel, et just sinu arvamus on see õige. Oma seisukoha väljendamine ei ole kunagi takistus, pigem kohustus.