INTERVJUU ⟩ Liikuvusekspert Marek Rannala: liiklus on inimeste otsused, mitte loodusnähtus

Absoluutselt. Eksperiment just selleks, et jõuda püsiva lahenduseni. Mida see oleks kaasa toonud? Kaks asja, mida ma eeldan, et see oleks kaasa toonud. Esiteks, rattakasutuse plahvatuse piki Riia tänavat. Teiseks, autokasutuse vähenemise, sest lihtsalt ei trügita sinna, kui teatakse, et seal on kitsas ja seal võivad olla ummikud. Sama seis oli tegelikult siis, kui [Riia ringristmiku] viadukti nüüd remonditi ja seal ei olnud rohkem läbilaskmist. Kiirus oleks vähenenud.

Inimesed oleksid tajunud, et oo, Riia tänav võib ka täitsa normaalne olla. Juba täna 12% rendirataste sõitudest on Riia tänava esimesel lõigul. Kõigist rendirataste sõitudest 12% – seda on väga palju! Ei olnud seekord juhtum, et sa pead hakkama tõestama, et selleks, et silda ehitada üle jõe, pead sa enne nägema, et inimesed ujuvad üle jõe – sellega põhjendad ära, et nüüd on siia silda vaja. See on tihtipeale kummaline arusaam, et miks me peame siia rattateed ehitama, inimesed ju ei sõida siin ratastega. Aga see on täpselt sama, nagu silda hakata ujujatega põhjendama – suhteliselt rumal lähenemine. Antud juhul oli see põhjendus ka olemas. Kui see kasutus on juba niigi tihe selles kohas ja ruumi ei ole – tehke see ära siis! Minu pärast tehke püsiv, aga lihtsam on teha alguses ajutine ja pärast püsiv.