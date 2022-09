Lood sünnitusmajast: WC-poti loputuskasti varastamisest linnalegendideni

Hirm kõverate jalgade ees

Kindlasti on nii mõnigi lugeja kuulnud legendi, kuidas vastsündinud seoti kõvadeks pampudeks, et jalad kasvaksid sirgelt. Või visanud nalja selle üle, et laps on sünnitusmajas kellegi teisega vahetusse läinud. Mõlemad neist lükkas Arusaar ümber ning kinnitas, et tegu on vaid linnalegendidega.

Kõverate jalgade põhjustajaks on Arusaare sõnul hoopis D-vitamiini puudus, mitte liiga lõdvalt teki sisse mässimine. Kõvadel pampudel oli hoopis väga praktiline põhjus: lapsed on kindlalt fikseeritud asendis ja neid on mugav kätte võtta ja transportida. Teine põhjus on beebile turvatunde tekitamine ja rahustamine.

Vanasti läks lapse mõlemale käele vahariba, kus peal oli temale määratud number ning kaela medaljon sama numbriga. Tänapäeval on kasutusel samamoodi randmepaelad, kus on peal kõik vajalik info. Mõlemad ettevaatusnõuded kindlustavad selle, et sarnast olukorda filmiga „Nagu kaks tilka vett” ilmselt ei teki.

Tulevik on helge