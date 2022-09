Maksab vaade või asukoht? Ühiselamute hinnad muutuvad üürikorteritega võrdväärseteks

Kõige seksikam on Tartu Ülikooli ühiselamu Raatuse tänaval. Üks koht kahekohalisest toast on 137,5 eurot kuus, kaks kohta 275 eurot. Üür sisaldab kõiki kõrvalkulusid ehk iga kuu tulebki välja käia kindel summa. Nii on kõikide Tartu Üliõpilasküla ühiselamutega. Tegu on Tartu Üliõpilasküla esindusmajaga, seal elab palju välistudengeid ning selles majas on ka personal kohapeal. Toas on armsad kollased kapid ja korteri plaan näeb ka hea välja.

Külmavärinaid tekitab Tartu Ülikooli ühiselamu Nooruse tänaval. Üks koht kahekohalisest renoveerimata toast maksab kõigest 71 eurot kuus, kaks kohta kahekohalisest renoveerimata toast on 142 eurot kuus. Pilte vaadates tundub ühiselamu enam-vähem. Kui aga jõuda piltideni, kus ei poseeri ilusad noored tudengid, tuleb küll kaks korda silmi pilgutada, kas inimesed on päriselt nõus seal elamise eest maksma. Renoveeritud toad näevad paremad välja, aga nende eest tuleb ka kaks korda rohkem maksta. Huvitav on ka asjaolu, et kui kõigis ühiselamutes on vajalik mööbel tagatud, siis selles ühiselamus ei ole isegi mitte külmkappe. Tegu on ka ülikooli peahoonest kõige kaugemal asuva elamuga – 3,7 km kaugusel.