SOTSIAALMEEDIA KUUMIMAD ESTEETIKAD: Ühele põllulilled, teisele pärlikeed – küll kolmas ka midagi leiab

Milline? That girl stiil on pigem minimalistlik. Meik järgib praeguseid moetrende: rõhk on põsepunal, huuleläikel ja naturaalse tooniga silmapliiatsil. Riietusele ‘that girl’ aesthetic karme piire ei sea ja kantakse seda, mis parasjagu trendikas näib, ent au sees on siiski less is more põhimõte. Enamjaolt tähendab see minimalistlikku riietust, valge triiksärk peab kapis kindlasti kohta omama.

That girl esteetika on mõtteviis, mis propageerib tervislikku elustiili ja innustab oma aega produktiivselt kasutama. Videotel kujutatakse näiteks tervislikke toite, sporti, töötamist, päevikupidamist, lõõgastumist. Samas ei ole see ka Vargamäe Andrese „tee surmani tööd” suhtumine, vaid rõhutab hoopis enesehoidmise ning vaimse heaolu tähtsust.

Miks? ‘That girl’ aesthetic innustab inimesi oma eluviisi parendama. Ja isegi siis, kui tegelikult midagi ei muutu, on ikka tore videot vaadata ja öelda endale: „Homme lähen ka kell kuus jooksma.” ‘That girl’ aesthetic motiveerib ja paneb uskuma, et kõik on sinu enda kätes.

Dark academia aesthetic

Mis? Vinüülplaadid, tumedad bleiserid ja kohvikus õppimine. Dramaatiline „Dorian Gray portree” tsiteerimine. Journaling ja gooti stiil. Ravenclaw. Dark academia fännid ei ole too cool 4 school, vaid näevad õppimist kui võimalust uusi teadmiseid koguda. See esteetika romantiseerib haridust, ajaloolist kunsti ja arhitektuuri ning klassikalist kirjandust.