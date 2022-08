„Rutsi reis” – justkui kõik, aga samas mitte midagi

Ühest asjast ei saa üle ega ümber. Rutsi reis ongi kui tänapäevase Kalevipoja arhetüüpi alge. Mingi kuradi pseudofirmakaid kandev noor ahv, kes aina lõõbib ja irnub, joob ja rõvetseb. Sarnase frondiga kujusid on Maarjamaa telemaastikul sündinud küll ja veel.

Näiteks „Poissmeeste peo” Kevin. Viimase moe C-klassi staar, keda on kõik TikTokis viina joomas näinud. Selliste staaridega aga kipub juhtuma see, et sööstavad taeva rahva naerutamiseks kiiresti, kuid unustusehõlma vajuvad veel kiiremini. Ning joomatempudega ei pea enam pingutama, et need DVD-le kõrvetada ja poelettidele vedada, piisab lühikestest videoklippidest, kus F3 filter peal.

Filmi jooksul korduvalt sööb Ruts jõudemonstratsiooniks kaamera ees putukaid. Teatraalselt pistab need kaamera ees suhu, mälub, veendub, et etteaste saaks neelamisega sooritatud. Tahaks lausa röögatada: „Pista Kusti, kõik on klimbid!”

Ruts pole esimene ega viimane, kes kaamerasilma jaoks trikke on teinud, eriti vägijooki pruukides. Eriti tänaseks, pea 14 aastat hiljem, on arvukaid näiteid, kus enesetõestamine või rõvedus rõveduse pärast relevantne on. „Do It For The Vine„ on esimene meem, mis pähe lõi. Mõned aastad tagasi edukalt ilmestas see vine viraalsuse ja šokifaktori olemust. Ruts kahtlemata ei rõvetsenud, et pelgalt viraalseks saada. Too hetk oli näiteks Youtube alles lapsekingades, kuid ometigi pead tõstmas. Olulisem oli esindada kodukootud „Jackassi” motiivi.