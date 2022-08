Basseinipidu presidendipalees. Sri Lanka kukutas riigi ühe mõjukama klanni võimult

Siiski jälgib Hiina meedia riigis toimuvat aktiivselt ning ingliskeelne väljaanne South China Morning Post märkis ka ära, et Rajapaksat nähakse küllaltki Pekingi-sõbralikuna. Ei saa unustada, et Hiinale on saareriik võlgu 6,5 miljardit dollarit, kusjuures kogu riigivõlg ulatub üle 50 miljardi dollarini. Pealegi aeti seal aastaid oma kurikuulsat taristuinvesteeringute diplomaatiat.

Seda teades on lihtsam selgitada ka Hiina „sõprust” Sri Lanka seniste valitsejate perekonnaga. Sõltuvussuhte toob veelgi reljeefsemalt välja aga tõik, et Rajapaksade klanni liikmed said juba aastakümnete eest Hiinalt relvi, et võidelda kodusõjas Tamili mässulistega. Rahastuse ja poliitilise toetuse vastutasuks rääkisid hiinlased perekonna ära, et sõlmida 99-aastane rendileping ühes saare olulises sadamas.

India kasutab võimalust, teised on ettevaatlikud

Ekspertide sõnul ei tähenda suhteline vaikus meedias ja diplomaatias seega sugugi Pekingi ükskõiksust, vaid kõrvetada saanud suurvõimu ettevaatlikku lähenemist. Nagu oleme näinud lähedasest Myanmarist, on Hiina valmis läbi rääkima oma ustava režiimi vastaspoolega isegi kodusõja tingimustes, tagamaks oma huvide kaitset.