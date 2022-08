Roe vs. Wade'i järgne maailm: tulevikus võib app'i kasutamise eest saada karistuse

Üks populaarsemaid ja enim kasutatavaid rakendusi on Flo, millel on maailmas üle 100 miljoni kasutaja. Firma, mis on Flo rakenduse omanik, on varemgi sattunud skandaali, mis puudutab andmeprivaatsust. 2019. aastal selgus, et firma jagas infot kolmandate osapooltega olenemata sellest, et nad lubasid kaitsta naiste jagatud infot ja hoida seda salajasena. Nimelt jagas Flo isiklikke terviseandmeid näiteks tehnikahiiglaste Facebooki ja Google'iga.

2021. aasta algul jõuti kokkuleppele kolmandatele osapooltele andmete jagamise teemal. Flo ise ütles, et kokkuleppele jõudmine pole süü tunnistamine ning nad on teinud privaatsuse auditi, mille käigus ei tuvastatud mingeid lünki ega nõrkusi äpi privaatsuses. Nad lisasid, et Flo ei ole kunagi informatsiooni ja andmeid jaganud ning ei hakka seda ka tulevikus tegema.

Tegemist pole ainsa rakendusega, millel on privaatsusega seotud küsimusi tekkinud.

Lonkav turvalisus ja andmeprivaatsus

Viimaste aastate jooksul on tehtud hulganisti uuringuid ja analüüse, et tuvastada selliste rakenduste privaatsuse tase ning kas ja kuidas andmeid jagatakse. Peamiselt on selgunud, et naistele mõeldud terviserakendused ei vasta elementaarsetele privaatsuse ja turvalisuse nõudmistele.