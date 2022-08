Tühjad kliimalubadused ostavad ettevõtetele aega. Turunduse tulevik peitub netonullis

Puude istutamise puhul on oluline märkida, et kuigi puud on imelised süsiniku sidujad, võtab nende tänuväärne töö palju aega. Keskmiselt seovad puud (olenevalt vanusest) 10–40 kg süsinikdioksiidi aastas. Noorte istikute puhul on see kogus muidugi kordades väiksem. Mis saab ostetud krediitidest juhul, kui põlengute, ulukite või haiguste tõttu puu üldse suureks ei kasva ning lubatud süsinikku ei seo? Sellest roheliseks võõbatud koduleheküljed vaikivad.

Ettevõtete ambitsioonid on viimastel aastatel ekspodentsiaalselt kasvanud, kuid see, kuidas eesmärgid saavutatakse ja tarbijatele oma edu kinnitatakse, on ähmasem kui kunagi varem. New Climate instituudi ning Oxfordi ülikooli raporti „Net Zero Stocktake 2022” kohaselt on „usaldusväärsuse puudumine endiselt murettekitav”. Peamiste probleemidena toodi välja läbipaistmatus ehk puudulik teave selle kohta, kuidas süsinikdioksiidi tasakaalustusi eesmärkide saavutamiseks arvutatakse, ning suurte lubaduste, näiteks nagu „kliimaneutraalne aastaks 2030”, vahe-eesmärkide puudumine.

Viimase puhul võib kahtlustada, et muidu kiiduväärt, kuid kauged netonull lubadused on kõigest suitsukate selleks, et ettevõtted saaksid lähiajal oma tegevust vanaviisi jätkata. Lisaks on oluline meenutada, et laiaulatusliku ning tagasipööramatu kliimakriisi vältimine nõuab kohest tegutsemist.

Aga sa lubasid!

Viimaks tasub mõelda, miks ettevõtted üldse selliseid lubadusi jagavad. Ilmselgelt on tegemist suurepärase turundusstrateegiaga, mida rakendades on võimalik keskkonnateadlike tarbijate usaldust võita ja moraalipunkte võita. Ka investorid magavad öösiti paremini usus, et nende raha on kliimakindlates kätes.