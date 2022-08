Keilas on turvaline

Praeguste korravalvurite kohta Saue Pegasus eriti ei tea, pole ammu korda rikkunud. Kuulda on olnud noorsoomendist Kuse Kaie. Tore, et Keilas ikka eesliitega hüüdnimesid au sees hoitakse. Omal ajal oli ka üks pelikani lõualotiga daam, kuid vaevalt et tema pärast mõni tobi vähem tehti, aga töö on töö. Turvahierarhia on niiviisi ehitatud, et kui politseil on parasjagu tegemist, näiteks Passatiga drift käsil, võtab teatepulga üle G4S.

Kui autodest juba juttu tuli, peaks autoteemadel ka jätkama. Millest muust Keilas mõteldakse? Seksist äkki? Aga seksist mõteldakse igal pool. Ja autodest mõteldakse ka igas Eesti otsas, ainult Tartus ja Pärnus on mingi imelik moodustis suveks tekkinud, et jalgsi käiakse. „Puhka jalga,” ütlen ma sellepeale. Promenaad või mingi siuke sitt. Hale pask, kuidas ma peaksin kiiresti kohale jõudma? Jalutades? Tõuksiga? Rattaga? Unustage ära. Valitsus on süüdi kõrgetes kütusehindades ja lasku hinda alla, mina mingi ratta otsa ei istu. Pigem käin rohkem tööl, peaasi et saaks autoga sõita. Auto on isikliku vabaduse sümbol ja auto mitteomamine on vaesuse tunnus. Nagu on öelnud paljud filosoofid ja mõtlejad – ära ole vaene! Isegi kui sa elad 6-liikmelise perega Lasnamäel kahetoalises, sõida X6-ga.